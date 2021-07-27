تزامنًا مع استهدافات متبادلة على محاور إدلب.. الفصائل تستهدف تمركزات قوات النظام في ريفي اللاذقية وحماة

استهدفت فصائل “الفتح المبين” العاملة في القسم الشرقي من سهل الغاب، تمركزات قوات النظام في الجهة الغربية من السهل في ريف حماة الشمالي الغربي.

واستهدفت بقذائف الهاون مواقع و نقاط قوات النظام في تلة رشو بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، فيما تشهد محاور ريف إدلب استهدافات متبادلة بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، تجدد الغارات الجوية على منطقة “خفض التصعيد” حيث استهدفت المقاتلات الروسية بنحو 10 غارات جوية محيط بلدة كنصفرة ومحيط النقطة التركية في بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم نحو 8 غارات نفذتها المقاتلات الروسية استهدفت منطقتي السرمانية ودوير الأكراد في ريف حماة الغربي، تزامن ذلك مع قصف براجمات الصواريخ من قِبل قوات النظام استهدف منطقة العالية بريف إدلب الغربي.