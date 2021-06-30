تزامنًا مع اشتباكات بين “قسد” والفصائل الموالية لتركيا..القوات التركية تقصف مواقع في ريف عين عيسى شمالي الرقة

محافظة الرقة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، و”قسد” من جهة أخرى، على محور قرية المردود بريف بلدة عين عيسى شمالي الرقة.

كما تعرضت قرية عريضة وصوامع قزعلي، لقصف مدفعي مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، ما أدى إلى نشوب حرائق في منازل وممتلكات المواطنين.

وكان المرصد السوري قد رصد في 21 حزيران، قصفًا مصدره القوات التركية والفصائل الموالية على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف مدينة تل أبيض الغربي شمالي الرقة، حيث طال القصف الجديد قرى قزعلي وسليب ومبعوجة وقران.

كما أصيب عنصر من قوات النظام بالقصف على القرى في الريف الغربي لتل أبيض التي تتمركز فيها قوات النظام.