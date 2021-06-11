تزامنًا مع اشتباكات على المحاور.. الفصائل الموالية لتركيا تقصف مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

تزامنًا مع اشتباكات على المحاور.. الفصائل الموالية لتركيا تقصف مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري اشتباكات متقطعة وقصف متبادل بقذائف الهاون، بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على جبهة مرعناز بريف حلب.

وفي سياق ذلك، قصفت الفصائل الموالية لتركيا قرية زرناعيت وأطراف مدينة تل رفعت وأطراف قرية دير جمال وقرية الزيارة بالإضافة الى طريق الواصل بين قرية دير جمال وتل رفعت، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، تجدد القصف التركي بالمدفعية الثقيلة، على مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب، حيث طال القصف كل من أطراف مدينة تل رفعت والشيخ عيسى وعين دقنة ومطار منغ العسكري وبيلونة، دون تسجيل إصابات.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية على مطار منغ العسكري ضمن منطقة الشهباء في ريف حلب الشمالي، مما أدى إلى إصابة 3 عناصر من قوات النظام، حيث جرى نقل المصابين إلى مشفى تل رفعت.