تزامنًا مع اشتباكات على المحاور مع مجلس منبج العسكري.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريف منبج الشرقي

تزامنًا مع اشتباكات على المحاور مع مجلس منبج العسكري.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريف منبج الشرقي

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها المتواجدين في قرية توخار الصغير، قرية الجات شمال شرقي مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

على صعيد متصل، دارت اشتباكات بين مجلس منبج العسكري من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور توخار وعرب حسن في ريف منبج، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق نفوذ قوات مجلس منبج العسكري، بريف مدينة منبج شمال شرقي حلب، ما أدى لإصابة اثنين بجراح وأضرار مادية في المنطقة، وسط استهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة.