تزامنًا مع اشتباكات على محاور ريف حلب الشمالي.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية المتمركزة في قاعدة “البحوث” بريف حلب الشمالي، على محاور قرية مرعناز وأطراف بلدة تل رفعت، تزامناً مع اشتباكات بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل للأخيرة على مواقع القوات الكردية في قريتي عين دقنة ومرعناز بالريف الشمالي لمحافظة حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 11 يناير/كانون الثاني، قصفاً مدفعياً استهدف قرى مرعناز وعين دقنة والبيلونة ومحيط تل رفعت ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها المتمركزة في مناطق “درع الفرات”، بينما شهدت محاور ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي التي تسيطر عليها القوات الكردية من طرف، والفصائل الموالية لتركيا في الطرف الآخر، هدوءًا حذرًا استمر لـ5 أيام.