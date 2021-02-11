تزامنًا مع اشتباكات على محاور ريف حلب.. القوات التركية تقصف قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة البحوث بريف حلب الشمالي، قرية مرعناز ومحيط تل رفعت ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب.

على صعيد متصل، استهدفت القوات الكردية بالمدفعية الثقيلة محور كفر خاشر بريف إعزاز، تزامنًا مع اشتباكات بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا على خطوط التماس.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 9 شباط، قصفًا بريًا نفذته القوات التركية على قرى مرعناز والمالكية و الشيخ عيسى و محيط تل رفعت ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون تسجيل إصابات.

كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق انتشار القوات الكردية جنوبي مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وسط قصف مضاد من قبل القوات الكردية على القواعد التركية في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية.