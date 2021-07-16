تزامنًا مع اشتباكات مع قوات مجلس منبج العسكري.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى خط الساجور شرقي حلب

محافظة حلب: لا تزال المنطقة المعروفة بِخط الساجور في ريف مدينة منبج تتعرض لقصف بري مكثف من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها تركز على قريتي هوشرية والدندلي، تزامنًا مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة مع قوات مجلس منبج العسكري على محاور القتال.

على صعيد متصل، قصفت القاعدة التركية في قرية عرب حسن صغير بالمدفعية الثقيلة، قرية عون الدادات شمال منبج في ريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّقوا، أمس، مقتل عنصر من جبهة الأكراد على محور قرية عريمة ضمن مناطق نفوذ مجلس الباب العسكري المنضوي تحت قيادة “قسد” شرقي حلب.

كما قُتل عنصر من الفصائل الموالية لتركيا على محور قرية جطل في ريف منبج، برصاص عناصر قوات مجلس منبج العسكري في ريف حلب الشرقي.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان أيضًا، مقتل عنصرين من قوات “الجيش الوطني” الموالية لأنقرة جراء عملية تسلل ناجحة لقوات مجلس منبج العسكري على محور الغندورة بريف منبج، كما أصيب 5 منهم بجراح متفاوتة.