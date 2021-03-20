تزامنًا مع الاشتباكات العنيفة التي تشهدها محاور عين عيسى.. رتل لقوات النظام ينسحب من “اللواء 93”

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انسحاب رتل لقوات النظام يضم عشرات العناصر من “اللواء 93” في ناحية عين عيسى، دون معرفة الأسباب، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها على محاور عين الغربية من جهة قريتي صيدا ومعلق، وسط قصف صاروخي متبادل بين الطرفين.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم إلى أن اشتباكات عنيفة تشهدها محاور ناحية عين عيسى، عاصمة “الإدارة الذاتية” في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام من جهة أُخرى، من جهة بلدة معلق، على الجهة الغربية لعين عيسى، في محاولة من قِبل القوات التركية والفصائل الموالية لها التقدم باتجاه الطريق الذي يصل عين عيسى بمدينة عين العرب (كوباني) وقطعه، وسط قصف صاروخي مكثف ومتبادل تشهده المنطقة، ومعلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية.

في حين وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، استشهاد طفل متأثرًا بجراحه التي أصيب بها مع آخرين في وقت سابق، جراء القصف التركي على قرية حدريات شرقي عين عيسى في ريف الرقة الشمالي.

وتواصل القوات التركية والفصائل الموالية لها القصف البري المكثف على جميع محاور عين عيسى والقرى المحيطة بها، تزامنًا مع قصف من قوات سوريا الديمقراطية على مواقع “نبع السلام” في ريف الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية إضافية حتى الآن.

وتأتي هذه الاشتباكات وعمليات القصف المكثف، بعد تفكيك “قسد” الألغام ومخلفات الحرب من قريتي صيدا ومعلق تحضيرًا لعودة المدنيين إلى هاتين القريتين بضمانة القوات الروسية، إلا أن القوات التركية والفصائل الموالية لها شنت هجومًا على تلك القريتين بعد الانتهاء من تفكيك الألغام.

وكان المرصد السوري قد وثّق، يوم أمس، مقتل ضابط تركي و3 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا وإصابة آخرين بينهم جنود أتراك، كما قُتل عنصران من “قسد”، جراء الاشتباكات والقصف البري بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها، على محور قرية صيدا بريف عين عيسى، حيث تمكنت الفصائل الموالية لتركيا من التقدم إلى قرية صيدا والانسحاب منها بعد ساعات، باتجاه صوامع شركراك ومدينة تل أبيض بريف الرقة، بعد سحب الجثث والجرحى الذين سقطوا جراء تلك الاشتباكات.

ورصد المرصد السوري وصول تعزيزات عسكرية لكل من الفصائل الموالية لتركيا و”قسد” إلى جبهات القتال في المنطقة، وسط استمرار القصف البري المكثف منذ صباح اليوم.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن القوات الروسية سمحت لقوات سوريا الديمقراطية بالرد على القصف التركي والفصائل الموالية لها، والتصدي للهجمات على المواقع العسكرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، اليوم، اشتباكات عنيفة على محور صيدا بريف عين عيسى، شمالي الرقة، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، في هجوم عنيف للأول على المنطقة، ترافقت مع قصف واستهدافات مكثفة وسط سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين ومعلومات عن قتلى أتراك.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن قريتي صيدا ومعلق بريف عين عيسى شهدت اليوم عودة لأهالي القريتين برفقة قسد وقوات روسية وفق اتفاق بين الطرفين، لكن عند دخول الأهالي للمنطقة بدأت القوات التركية والفصائل باستهداف المنطقة بالرشاشات المتوسطة ليفر الأهالي منها وتقوم القوات الروسية بالانسحاب أيضاً، وتندلع بعدها اشتباكات عنيفة في هجوم للأتراك والفصائل، وتمكنوا من دخول قرية صيدا.