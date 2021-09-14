تزامنًا مع الاشتباكات على محاور ريف حلب.. القوات التركية تجدد قصفها على قرى منبج

تزامنًا مع الاشتباكات على محاور ريف حلب.. القوات التركية تجدد قصفها على قرى منبج

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري اشتباكات على محاور ريف منبج، إثر تسلل عناصر الفصائل الموالية لتركيا على مواقع مجلس منبج العسكري، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

كما جددت القوات التركية قصفها بقذائف الهاون على قرية عرب حسن شمال غربي منبج.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق خاضعة لنفوذ “قوات مجلس منبج العسكري” بريف منبج، حيث استهدفت بأكثر من 40 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في قرية أم عدسة ومحيط معبر أم جلود غربي منبج، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس الأول، إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت مساء الأحد، مناطق في قرى الجاموسية وأم عدسة والدندلية والصيادة ومحيط الفارات الواقعة بريف مدينة منبج، ضمن مناطق نفوذ الفصائل العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.