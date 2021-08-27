تزامنًا مع الاشتباكات على محاور ريف حلب.. القوات التركية تقصف نحو 10 قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية

تزامنًا مع الاشتباكات على محاور ريف حلب.. القوات التركية تقصف نحو 10 قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليلة أمس وبعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على محوري كلجبرين والدغلباش بريف حلب.

كما قصفت القواعد التركية قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية، وهي: برج قاص ومياسة وزرنعيت بناحية شيراوا بريف عفرين، و سد الشهباء وسموقة وزيوان ومشيرفة وعين دقنة وبيلونية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، أمس، مقتل عنصر من القوات الكردية من أبناء قرية كفر صفر في ناحية جنديرس متأثرًا بإصابته التي أصيب بها جراء استهداف القوات التركية قرية مرعناز.

وأصيب طفل يبلغ من العمر 3 سنوات من أبناء قرية برج قاص بناحية شيراوا بريف عفرين، جراء استهدافه من قبل الفصائل الموالية لتركيا بالرصاص الحي بشكل مباشر، أثناء لعبه أمام منزله.

كما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة قرى السد والسموقة وأطراف تل رفعت بريف حلب الشمالي.