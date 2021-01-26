تزامنًا مع الاشتباكات مع عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف حمص.. الطائرات الروسية تقصف بأكثر من 40 غارة جوية البادية السورية

تواصل الطائرات الحربية الروسية شن غاراتها على البادية السورية، تزامنًا مع اشتباكات بين عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في بادية السخنة شرقي حمص، حيث تمكن عناصر “التنظيم” من استهداف سيارات عسكرية لقوات النظام في تلك المنطقة، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

ونفذت الطائرات الحربية خلال الـ24 ساعة أكثر من 40 غارة جوية، ليرتفع بذلك، عدد الغارات التي نفذتها تلك الطائرات لأكثر من 170 غارة في الـ4 أيام الفائتة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، أمس، اشتباكات في بادية الميادين، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، وسط قصف مدفعي مصدره قوات النظام على مواقع في البادية، تزامنًا مع تحليق للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة.

كما وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 5 من الميليشيات الموالية للنظام خلال عمليات البحث عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بينما قتل 13 عنصرًا من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” جراء الضربات الجوية الروسية.