 تزامنًا مع الذكرى السنوية الثالثة للسيطرة التركية على عفرين.. اعتقال 7 مواطنين من أبناء المنطقة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الفصائل الموالية لأنقرة، اعتقلت خلال الساعات الفائتة، 6 مواطنين من أبناء قرية جويقه، التابعة لمدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، كما اعتقلت الفصائل الموالية لأنقرة، قبل أيام، مواطن من أبناء قرية إيسكا التابعة لناحية شيراوا، وذلك من أحد حواجزها المتمركزة على مدخل مدينة عفرين من جهة قرية ترندة على طريق الباسوطة، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 11 مارس/آذار الحالي، إلى أن فرقة سليمان شاه “العمشات” الموالية لتركيا، استولت على عدة أراضي زراعية، ملاصقة لبعضها، تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء المنطقة، منهم مهجرين بفعل عملية “غصن الزيتون” والبعض الآخر لا يزال متواجد في الناحية، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الأراضي الزراعية التي استولت عليها فرقة “العمشات” ستقوم في وقت لاحق ببناء مخيم للنازحين وكراج عسكري عليها.