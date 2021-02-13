تزامنًا مع الفوضى والاشتباكات الفصائلية.. مجهولون يسطون على صراف ويسلبونه أمواله في مدينة عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، عملية سطو مسلح في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، حيث اقتحم مسلحون مكتب صرافة، على طريق ترندة وسلبوا من الصراف ما بحوزته من أموال.

ويأتي ذلك، تزامنًا مع اشتباكات فصائلية أسفرت عن فوضى في المدينة، حيث رصد المرصد السوري، قبل ساعات، اشتباكات عنيفة اندلعت بين مجموعات تابعة لفصيل “جيش الإسلام” من جهة، و”الجبهة الشامية” من جهة أُخرى عند دوار “كاوا الحداد” وسط مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل عملية “غصن الزيتون” في ريف حلب الشمالي الغربي، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن طرفي الاقتتال يستخدمون أسلحة ثقيلة وسط الأحياء السكنية، تزامنًا مع وصول تعزيزات عسكرية لطرفي القتال إلى المدينة.