تزامنًا مع انتشار قوات موالية لروسيا في البادية السورية.. نحو 75 غارة روسية على البادية

تزامنًا مع انتشار قوات موالية لروسيا في البادية السورية.. نحو 75 غارة روسية على البادية

تناوبت 5 طائرات حربية روسية على قصف بادية الرصافة جنوب غربي الرقة.

وبذلك يرتفع إلى 74 تعداد الغارات الروسية خلال اليوم، غالبيتها على بادية الرصافة وبادية اثريا في ريف حماة.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع انتشار مسلحين موالين لروسيا في باديتي الشولا وكباجب في بادية دير الزور، لتأمين الطرقات من هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وكان المرصد السوري قد وثق، في 9 أيلول، مقتل جندي روسي بعبوة ناسفة انفجرت بعربة عسكرية، على طريق البادية في ريف حمص الشرقي.

ورصد المرصد السوري ارتفاع عدد الغارات، في 9 أيلول، إلى أكثر من 60 غارة جوية على بادية الشولا والرصافة وأثريا والسخنة ومواقع في جبل البشري.

وتأتي الضربات الجوية المكثفة، بعد هجمات مباغتة لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها ولروسيا، عبر استهداف الأرتال والٱليات العسكرية المتنقلة بين النقاط وزرع العبوات الناسفة والألغام على الطرقات التي تسلكها.