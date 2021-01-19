تزامنًا مع تحركات عسكرية لقوات النظام على محاور سراقب.. اشتباكات عنيفة على محاور قرية استراتيجية بريف إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة بين غرفة عمليات “الفتح المبين” من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، إثر محاولة الأخيرة التسلل إلى مواقع الفصائل على محاور قرية الرويحة الاستراتيجية بريف إدلب، التي تشرف على أوتوستراد دمشق-حلب “M5″، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وتشهد محاور مدينة سراقب تحركات عسكرية كبيرة لقوات النظام والميليشيات الموالية لكل من إيران وروسيا، إضافة إلى حركة سيارات وشاحنات مغلقة على الأوتوستراد “M5”.

وفي سياق آخر حلقت طائرات حربية روسية في أجواء منطقة “خفض التصعيد”، تزامنًا مع تحليق عدة طائرات استطلاع في أجواء ريف إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، اليوم، قصفًا بريًا نفذته قوات النظام على مواقع ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث استهدفت بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، بالقذائف الصاروخية والمدفعية أماكن في فليفل وبينين والبارة والفطيرة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، كما استهدفت مناطق في سهل الغاب شمال غربي حماة، ولا معلومات عن خسائر بشرية.