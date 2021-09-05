تزامنًا مع تحليق الطيران الإسرائيلي.. اغتيال ضابط ومتعاون مع أجهزة النظام الأمنية قرب الحدود مع الجولان المحتل

تزامنًا مع تحليق الطيران الإسرائيلي.. اغتيال ضابط ومتعاون مع أجهزة النظام الأمنية قرب الحدود مع الجولان المحتل

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة في الجنوب السوري، طالت ضابط في قوات النظام وشخص متعاون مع أجهزة النظام الأمنية كان برفقته على أطراف قرية الهجة قرب الجولان المتحل بريف القنيطرة الجنوبي، في حين رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء حوض اليرموك عند الحدود السورية – الأردنية.

وفي الـ 31 من أغسطس المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة تقل شخصان يعملان في صفوف قوات النظام في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة قرب الجولان المحتل، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.