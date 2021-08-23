تزامنًا مع تحليق حوامات روسية.. الدورية 68 المشتركة بين الروس والأتراك تجوب قرى عين العرب (كوباني)

تزامنًا مع تحليق حوامات روسية.. الدورية 68 المشتركة بين الروس والأتراك تجوب قرى عين العرب (كوباني)

محافظة حلب: سيرت القوات الروسية ونظيرتها التركية الدورية المشتركة الـ68، منذ الاتفاق الروسي-التركي لوقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا، في ريف عين العرب (كوباني)، حيث انطلقت الدورية من قرية آشمة وجابت قرى جارقلي فوقاني وقران وديكمداش وخورخوري وبوبان وسفتك وجول بك وصولًا إلى قرية تل شعير 4 كيلومتر غرب مدينة عين العرب (كوباني).

وتتألف الدورية من 4 عربات عسكرية لكل من الجانبين، تزامن تسيير الدورية مع تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 16 آب، دورية مشتركة بين الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية، في ريف عين العرب (كوباني) الشرقي، تزامنًا مع تحليق مروحيتين روسيتين، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من ثماني عربات عسكرية روسية وتركية، من قرية غريب وجابت قرى كربناف وكوسك وعليشار وجوم علي وكورتك وكوبك ساتان وتيري وتليجب وتل حاجب وقباجق صغير وبوزتبه وقره موغ وجيشان وصولاً إلى مفرق قرية خرابيسان فوقاني.

وعادت الدورية بعدها إلى نقطة انطلاقها في قرية “غريب”.