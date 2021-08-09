تزامنًا مع تحليق حوامات روسية.. الدورية 66 المشتركة بين الروس والأتراك تجوب قرى عين العرب (كوباني)

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير دورية مشتركة روسية-تركية في ريف حلب الشرقي، برفقة مروحيات روسية حلقت في أجواء المنطقة، اليوم، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 8 عربات عسكرية روسية وتركية، من قرية آشمة 20 كيلومتر غرب كوباني، وجابت قرى جارقلي فوقاني، جبنة، بياضية وصولاً إلى قرية زور مغار التي تعد آخر قرية غربي عين العرب (كوباني)، قبل أن تعود باتجاه الشرق، وتسلك الطريق الذي يمر في قرى بياضية وجبنة ومشكو وبيندر وقراقوي تحتاني وقولا وسوسان وصولًا إلى حاجز “الأسايش” قرب الإذاعة غرب مدينة عين العرب (كوباني).

وتعتبر هذه الدورية السادسة والستين في المنطقة منذ بدء تنفيذ الاتفاق الروسي – التركي حول تسيير الدوريات المشتركة في مناطق شمال سوريا.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 2 آب، دورية مشتركة جديدة سيرتها الشرطة العسكرية الروسية مع القوات التركية شرقي مدينة عين العرب(كوباني)، وانطلقت الدورية المؤلفة من 8 عربات عسكرية روسية وتركية برفقة مروحيتين روسيتين، من قرية غريب الواقعة شرقي مدينة كوباني، وجابت قرى وبلدات بوزتبه وبوزتبه وقره موغ وجيشان وخرابيسان تحتاني وايتويران تحتاني وبغديك وصولاً إلى قرية آغباش غرب مدينة تل أبيض.