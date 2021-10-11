تزامنًا مع تحليق حوامتين روسيتين.. دورية مشتركة تسيرها الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية في ريف عين العرب (كوباني)

محافظة حلب: سيرت الشرطة العسكرية الروسية دورية مشتركة مع القوات التركية في ريف عين العرب (كوباني)، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من ثماني عربات عسكرية روسية وتركية، من قرية آشمة 20 كم غرب عين العرب، تزامنًا مع تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

وجابت الدورية قرى جارقلي فوقاني وقران وديكمداش وخورخوري وبوبان وسفتك وجول بك وصولًا إلى قرية تل شعير 4 كم غرب مدينة عين العرب (كوباني).

ثم عادت إلى نقطة الانطلاق في قرية آشمة، مرورًا بقرى سوسان وقولا وقره قوي تحتاني وبيندر ومشكو وجبنة وجارقلي فوقاني، وتعد هذه الدورية المشتركة الخامسة والسبعين بين الجانبين في المنطقة منذ الاتفاق الروسي – التركي بشأن وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا.