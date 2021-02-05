تزامنًا مع تحليق طائرات حربية روسية.. الفصائل تجدد القصف على مواقع قوات النظام في ريف إدلب 

جددت غرفة عمليات “الفتح المبين” والفصائل، اليوم، قصفها على تجمعات قوات النظام في قرية الملاجة وخان السبل وجوباس بريف إدلب، تزامنًا مع تحليق طائرات حربية روسية في أجواء المنطقة.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري، قصفًا متبادلًا واشتباكات بالرشاشات الثقيلة بين الفصائل من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى على محور الرويحة جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأشار المرصد السوري في وقت سابق من اليوم إلى مقتل 8 مقاتلين من فصيل “أنصار الحزب الإسلامي التركستاني” وهم من الجنسية السورية، وذلك بعد استهداف قوات النظام حافلة تقلهم بصاروخ موجه على محور خربة الناقوس في سهل الغاب غربي حماة، بالإضافة إلى وجود 8 إصابات، بعضهم جراحه خطرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية.