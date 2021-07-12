تزامنًا مع تحليق طائرات مروحية أمريكية.. عربات أمريكية تتجول في القامشلي قرب الحدود السورية -التركية 

محافظة الحسكة: تجولت عربات أمريكية برفقة قوات الأسايش، اليوم، في الضواحي الشرقية الشمالية لمدينة القامشلي بريف الحسكة مقابل الحدود مع تركيا، في حين أطلقت طائرات مروحية أمريكية قنابل إشارة لتنبيه القوات التركية إلى مكان تواجدهم.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 20 حزيران الفائت، دورية روسية اعترضت دورية أمريكية على طريق M4 عند مدخل بلدة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي، ومنعتها من دخول البلدة بعد نشرها المدرعات في عرض الطريق، الأمر الذي أدى إلى انسحاب الدورية الأمريكية التي كان يرافقها سيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية.

وفي 15 يونيو/حزيران الفائت، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن مجموعة من أهالي قرية فرفرة الخاضعة لسيطرة قوات الدفاع الوطني، اعترضوا دورية أمريكية كانت ترافقها سيارة لقوات سوريا الديمقراطية، ورشقوها بالحجارة بعد منعها من دخول قريتهم بمؤازرة عناصر الدفاع الوطني، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن القوات الأمريكية كانت تجري دورية اعتيادية في المنطقة قبل اعتراضها.