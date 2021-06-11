تزامنًا مع تحليق طائرات مروحية.. القوات الأمريكية تسير دورية اعتيادية في ريف الحسكة

تزامنًا مع تحليق طائرات مروحية.. القوات الأمريكية تسير دورية اعتيادية في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: سيرت القوات الأمريكية دورية عسكرية تتألف من 4 عربات عسكرية في تل تمر بريف الحسكة، تزامنًا مع تحليق طائرات مروحية في سماء البلدة.

وتجول عناصر الدورية في البلدة، وتوقفوا في إحدى الاستراحات لشراء بعض الحاجيات ومن ثم عادت الدورية إلى قواعدها في المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل التحركات الاعتيادية للقوات الأمريكية في مناطق نفوذ “قسد”.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 5 حزيران، تسيير القوات الأمريكية والقوات الروسية دوريتان منفصلتان في ريف مدينة المالكية (ديريك) شمال شرقي سوريا، حيث جابت الدوريتان قرى عين ديوار و قسر ديب و كردمية وكاسان على قرب الحدود السورية – التركية، وسط تحليق مروحيات في أجواء المنطقة لكلا الطرفين، تزامن ذلك مع نشر القوات الأمريكية لمدرعات من نوع “برادلي” وعربات عسكرية في قرية كرزيار اتجولي على طريق عام المالكية – ديريك.