تزامنًا مع تحليق طائرات مروحية.. قوات لـ”التحالف الدولي” و”قسد” تتجولان قرب المعابر النهرية.. و”قسد” تستقدم آليات لاستلامها من المهربين

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تجولت دورية مشتركة لقوات سوريا الديمقراطية و”التحالف الدولي” في قرية الزر وبلدة الشحيل، تزامنًا مع إطلاقها قنابل ضوئية فوق المعابر النهرية، وتحليق للطائرات المروحية على علو منخفض.

على صعيد متصل، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوصول رافعات وشاحنات نقل كبيرة استقدمتها من حقل العمر النفطي، وذلك لاستلام المعابر النهرية في بلدة الشحيل، وجاء ذلك بعد يوم من الإتفاق الذي تم بين قوات سوريا الديمقراطية و مسؤولي المعابر النهرية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أطلقت سراح معتقلين لديها، من أبناء بلدة الشحيل، اعتقلتهم في حملاتها الأمنية على المعابر النهرية، وذلك بعد اجتماع ضم قياديين في قوات سوريا الديمقراطية ووجهاء من البلدة ومسؤولين عن المعابر، حيث تم الاتفاق على إيقاف التهريب واستمرار عمل تلك المعابر بنقل الأشخاص، وتسليم العبارات النهرية الخاصة بتهريب النفط إلى قوات سوريا الديمقراطية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد داهمت، في 29 كانون الثاني الفائت، منزل مواطن في مدينة البصيرة يملك عدد من الأفران بريف ديرالزور الشرقي، واعتقلت اثنين من أبناءه، وكانت “قسد” احتجزت شاحنة محملة بالطحين تعود للمواطن صاحب الأفران عند أحد المعابر النهرية في بلدة الشحيل بريف ديرالزور.

وأشار المرصد، في نهاية كانون الثاني الفائت، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، داهمت المعابر النهرية على نهر الفرات في بلدة الشحيل بريف دير الزور، وصادرت شاحنتين محملة بالخردة كانت مجهزة لنقلها إلى مناطق سيطرة قوات النظام على الضفة المقابلة من النهر، بينما أفرجت “قسد” عن عدد من المهربين والعاملين في المعابر النهرية، بعد اعتقالهم خلال العمليات الأمنية لمنع التهريب في المنطقة.