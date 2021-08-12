تزامنًا مع تحليق طائرتين روسيتين.. القوات الروسية تسير دورية مشتركة مع نظيرتها التركية في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، دورية مشتركة في ريف الحسكة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية، بالتزامن مع تحليق طائرتين روسيتين في أجواء المنطقة، حيث انطلقت العربات من شيريك غرب درباسية وتجولت في قرى دليلك وسلام عليك وقنيطرة وقرمانية وتل كديش وغنامية جنوب وغرب الدرباسية، وقرى كربطلي وتل طيري وجديدة وتل كرمة وخاصكي ومدورة وخانكي شرق مدينة الدرباسية في ريف الحسكة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 29 تموز الفائت، خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية بدورية مشتركة ضمن محافظة الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات روسية ومثلها تركية من معبر شيريك غربي الدرباسية وجابت قرى دليك وملك وعباس وظهر العرب ومفرق كسرى بريف أبو رأسين (زركان) الشمالي، ومنها إلى قرى سلام عليك وقنيطرة وقرمانية قبل أن تعود أدراجها، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في الأجواء، وتعد هذه الدورية الثالثة في تلك المنطقة منذ بداية شهر تموز، حيث سبقها دورية مشتركة في 14 تموز، وفي اليوم الأول من شهر تموز أيضًا.