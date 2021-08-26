تزامنًا مع تحليق مروحيات لـ”التحالف الدولي”.. استنفار أمني لـ”قسد” قرب سجن لعناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” في الحسكة

محافظة الحسكة: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استنفارًا لقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، في حي غويران بالحسكة قرب سجن الصناعة، تزامنًا مع تحليق طائرات مروحية لـ”التحالف الدولي” في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن خرق أمني في سجن الصناعة الذي يأوي عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 12 آب، استنفارًا أمنيًا لقوات سوريا الديمقراطية، في حي غويران بمدينة الحسكة، تزامنًا مع تحليق مروحيات لـ”التحالف الدولي” على علوٍ منخفض في أجواء المنطقة.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فقد أغلقت قوات سوريا الديمقراطية مداخل حي غويران في الجهة الجنوبية لمدينة الحسكة، وسط أنباء عن عصيان للمساجين داخل سجن الصناعة.