تزامنًا مع تحليق مروحيات لـ”التحالف الدولي”.. استنفار أمني لـ”قسد” قرب سجن لعناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” في الحسكة

محافظة الحسكة: حلقت طائرات تابعة لـ”التحالف الدولي في أجواء سجن الصناعة المعروف بسجن “غويران” في مدينة الحسكة، والقت قنابل ضوئية في سماء المنطقة، تزامن ذلك مع استنفار لعناصر “قسد” في محيط السجن، وسط معلومات عن عصيان لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل السجن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 26 آب الفائت، استنفارًا لقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، في حي غويران بالحسكة قرب سجن الصناعة، تزامنًا مع تحليق طائرات مروحية لـ”التحالف الدولي” في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن خرق أمني في سجن الصناعة الذي يأوي عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 12 آب، استنفارًا أمنيًا لقوات سوريا الديمقراطية، في حي غويران بمدينة الحسكة، تزامنًا مع تحليق مروحيات لـ”التحالف الدولي” على علوٍ منخفض في أجواء المنطقة.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فقد أغلقت قوات سوريا الديمقراطية مداخل حي غويران في الجهة الجنوبية لمدينة الحسكة، وسط أنباء عن عصيان للمساجين داخل سجن الصناعة.