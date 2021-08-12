تزامنًا مع تحليق مروحيات لـ”التحالف الدولي”.. “قسد” تغلق مداخل حي يضم سجن لعناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” في الحسكة

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استنفارًا أمنيًا لقوات سوريا الديمقراطية، في حي غويران بمدينة الحسكة، تزامنًا مع تحليق مروحيات لـ”التحالف الدولي” على علوٍ منخفض في أجواء المنطقة.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فقد أغلقت قوات سوريا الديمقراطية مداخل حي غويران في الجهة الجنوبية لمدينة الحسكة، وسط أنباء عن عصيان للمساجين داخل سجن الصناعة الذي يضم عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية”.