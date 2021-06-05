المرصد السوري لحقوق الانسان


تزامنًا مع تحليق مروحيات للتحالف الدولي والروس.. القوات الأمريكية والروسية تسيران دوريتان منفصلتان في ريف مدينة المالكية/ديريك شمال شرقي سوريا

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسيير القوات الأمريكية والقوات الروسية، دوريتان منفصلتان في ريف مدينة المالكية (ديريك) شمال شرقي سوريا، حيث جابت الدوريتان قرى عين ديوار و قسر ديب و كردمية وكاسان على قرب الحدود السورية – التركية، وسط تحليق مروحيات في أجواء المنطقة لكلا الطرفين، تزامن ذلك مع نشر القوات الأمريكية لمدرعات من نوع “برادلي” وعربات عسكرية في قرية كرزيار اتجولي على طريق عام المالكية – ديريك.

وفي الـ 2 من يونيو/حزيران الجاري، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مؤلفة من 3 مدرعات سيرتها القوات الروسية في قُرى وبلدات كرمية وعين ديوار وقسر ديب وحبل حوا وقديرك وتل دار في ريف المالكية (ديريك) على الحدود السورية – التركية شمال شرقي سوريا، تزامن ذلك مع تسيير القوات الأمريكية لدورية اعتيادية منفصلة عن الدورية الروسية في المنطقة برفقة مروحيتين.

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