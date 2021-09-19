تزامنًا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي.. قصف صاروخي يطال مناطق متفرقة من منطقة “بوتين-أردوغان”

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي وريف حلب الجنوبي، تزامنًا مع قصف صاروخي نفذته قوات النظام على قرى الفطيرة وفليفل والبارة و كنصفرة بجبل الزاوية جنوب إدلب، كما قصفت قوات النظام بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة محور الشيخ سليمان بريف حلب الغربي .

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار يوم أمس إلى أن الطائرات الحربية الروسية جددت ضرباتها الجوية على منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث ارتفع إلى 24 على الأقل تعداد الغارات التي نفذتها المقاتلات الروسية، توزعت على النحو التالي: 10 غارات على منطقتي بليون ومشون بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، و4 غارات على البارة بالريف ذاته، و4 غارات على الكندة بريف إدلب الغربي، و5 غارات على كبانة وبرزة والخضر بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، وتسببت تلك الضربات بمقتل شخص في الكندة، بالإضافة لأضرار مادية.