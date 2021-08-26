تزامنًا مع تعثر الجولة الثانية من المباحثات.. قوات النظام تقصف بعشرات القذائف مدينة طفس غربي درعا

تزامنًا مع تعثر الجولة الثانية من المباحثات.. قوات النظام تقصف بعشرات القذائف مدينة طفس غربي درعا

محافظة درعا: قصفت قوات النظام بعشرات القذائف المدفعية وراجمات الصواريخ مدينة طفس بريف درعا الغربي، حيث سقطت القذائف على منازل المدنيين والأحياء السكنية، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات.

ويأتي ذلك التصعيد في ظل تعثر المفاوضات في اليوم الـ12 في الجولة الثانية من مباحثات تطبيق خارطة الطريق الروسية، التي أعلن عنها في 15 آب الجاري، دون التوصل لاتفاق حتى صباح اليوم.

وكانت قوات النظام قد استقدمت تعزيزات عسكرية إضافية إلى ريف درعا الغربي من بينها دبابات وآليات عسكرية تابعة للفرقة 15 تمركزت عند حاجز السرو العسكري على الطريق الواصل بين مدينتي درعا وطفس، ونصبت مدافع هاون في ثلاثة مواقع جنوب مدينة طفس وعلى أطراف درعا.