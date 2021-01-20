تزامنًا مع عمليات تأمين طريق ديرالزور-حمص.. الطائرات الحربية تنفذ أكثر من 20 ضربة جوية في البادية السورية

نفذت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 20 غارة جوية على البادية السورية خلال الساعات الـ24 الفائتة، فيما لا تزال تتواصل العمليات العسكرية ضمن مناطق متفرقة من البادية السورية.

ورصد المرصد السوري اليوم، أن القوات الموالية لروسيا كالفيلق الخامس ولواء القدس الفلسطيني تعمل على تأمين طريق دير الزور – حمص، من خلال حملة أمنية كبيرة هناك، فيما تواصل الطائرات الحربية الروسية ضرباتها الجوية على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في مثلث حلب-حماة-الرقة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن الطائرات الحربية الروسية شنت نحو 40 غارة جوية على البادية السورية، ضمن مثلث حلب- حماة – الرقة، التي ينتشر فيها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك خلال الـ24 ساعة الفائتة.

كما نشر المرصد السوري يوم أمس، أن مجهولين اثنين يستقلان دراجة نارية، عمدا إلى إلقاء قنبلة على دورية تابعة لـ”الفيلق الخامس” المدعوم روسياً، مما أدى إلى مقتل عنصرين وجرح ثلاثة آخرين، وذلك على طريق دير الزور – تدمر، حيث تشهد المنطقة هناك عمليات تمشيط تقوم بها قوات موالية لروسيا وعلى رأسها الفيلق الخامس ولواء القدس الفلسطيني.