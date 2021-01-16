تزامنًا مع عمليات تأمين طريق دير الزور-حمص.. تعزيزات عسكرية لقوات النظام تصل إلى ريف حلب الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، وصول تعزيزات لقوات النظام إلى بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي قادمة من ريف حماة، وتتألف التعزيزات من قرابة 25 آلية عسكرية يرافقها نحو 75 عنصرًا تتضمن فرقة هندسة وخبراء تفكيك ألغام، إضافة ذخيرة متوسطة وثقيلة، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن تلك التعزيزات ستنتشر بمحيط مدينة مسكنة وبلدة دير حافر بريف حلب الشرقي.

ويأتي ذلك، تزامنًا مع حملة تمشيط تقوم بها ميليشيات موالية لروسيا وقوات الدفاع الوطني، لتأمين طريق دير الزور – حمص بإسناد من الطائرات الحربية الروسية.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، اليوم، بأن قوات مشتركة من “لواء القدس والفيلق الخامس” الموالين لروسيا وميليشيا الدفاع الوطني، بدأت صباح اليوم السبت، بحملة أمنية جديدة ضمن البادية السورية، وذلك بهدف تأمين طريق دير الزور – حمص بعد تصاعد نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” هناك عبر كمائن كثيرة تسببت بمقتل وجرح العشرات، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن عمليات التمشيط بدأت انطلاقاً من كباجب والشولا غربي دير الزور وصولاً إلى السخنة، وسط مشاركة جوية من قبل مروحيات روسية بعمليات التمشيط.

وكان تنظيم “الدولة الإسلامية” نفذ كميناً محكماً في 30 من الشهر الفائت، استهدف 3 حافلات مبيت تقل عناصر من المسلحين الموالين للنظام و”الفرقة الرابعة”، في بادية الشولا على طريق حمص – دير الزور، ما أدى إلى مقتل 39 عناصر وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بينما استهل التنظيم العام الجديد بكمين آخر نفذه يوم أمس، عبر استهدافه لحافلة وسيارات وصهاريج وقود على طريق دمشق – الرقة قرب منطقة وادي العزيب، الأمر الذي أدى إلى مقتل 12 من عناصر قوات النظام والمليشيات الموالية لها، بالإضافة لاستشهاد 3 مدنيين بينهم طفلة.