تزامنًا مع قصف القوات التركية لريف منبج.. اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا ومجلس منبج العسكري على خط التماس

تزامنًا مع قصف القوات التركية لريف منبج.. اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا ومجلس منبج العسكري على خط التماس

محافظة حلب: قصفت القوات التركية المتمركز في قرية الياشلي بريف حلب الشرقي بالقذائف المدفعية، تلة الصيادة و قرية أم عدسة، في ريف مدينة منبج الشمالي الغربي.

على صعيد متصل، رصد نشطاء المرصد السوري اشتباكات بالأسلحة المتوسطة بين عناصر مجلس منبج العسكري من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور القتال ونقاط التماس بينهما في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 5 تموز، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية، استهدف قرية عون الدادات الواقعة على خط الساجور بريف منبج شرقي حلب.