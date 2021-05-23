تزامنًا مع قصف بري تركي.. الاشتباكات تتجدد بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا شمالي حلب

تزامنًا مع قصف بري تركي.. الاشتباكات تتجدد بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا شمالي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء في المرصد السوري، مساء اليوم، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على محور كلجبرين بريف حلب، ما بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، تزامنًا مع قصف مدفعي متبادل على مواقع النفوذ في المنطقة.

وفي سياق ذلك، قصفت القواعد التركية بالمدفعية الثقيلة أطراف قرية بينه الغربية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وفي 19 أيار، أصيب 4 عناصر من قوات النظام جراء استهداف القوات التركية المتمركزة في محيط المشفى الوطني بمدينة إعزاز، بالأسلحة الثقيلة، نقطة لقوات النظام بالقرب من جامع قرية مرعناز شمالي حلب.

كما قصفت القوات التركية محيط مدينة تل رفعت الشمالية وقرية عين دقنة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية إضافية.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية تسلل للقوات الكردية على موقع عسكري تابع لفصيل “فيلق الشام” الموالي لتركيا في محور باصوفان، وتمكنت من قتل 5 عناصر من الفصيل، عقب ذلك دارت اشتباكات بين الطرفين على المحور ذاته، في حين قامت القوات التركية بقصف قرى مرعناز وشوارغه ومالكية وصوغانكه وكلوته وبينه ومياسة الخاضعة لسيطرة القوات الكردية شمال وشمال غربي حلب.