تزامنًا مع قصف بري لقوات النظام في بادية السخنة.. الطائرات الروسية تقصف بعشرات الغارات البادية السورية 

نفذت الطائرات الحربية الروسية 14 طلعة جوية على البادية السورية، واستهدفت بما لا يقل عن 30 ضربة جوية باديتي السخنة بريف حمص الشرقي والشولا بريف دير الزور، إضافة لعدة غارات على باديتي الرصافة وحماة، تزامنًا مع قصف مدفعي لقوات النظام على سيارات يرجح أنها لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية السخنة، وسط استمرار حملة البحث عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في عدة مواقع، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد في 18 آب، هجومًا لتنظيم “الدولة الإسلامية”، على نقاط عسكرية لقوات النظام في بادية الشولا بريف دير الزور الجنوبي، وأسفر الهجوم عن مقتل ضابط من مرتبات الفوج 11 وإصابة 5 عناصر من قوات النظام نقل جثثهم إلى مشفى دير الزور العسكري.

وفي سياق متصل، تعرضت مواقع ميليشيا “حزب الله” العراقي في جبل البشري للقصف بقذائف الهاون أطلقت من عمق البادية ماتسبب بمقتل عنصر من الميليشيا وإصابة آخرين.