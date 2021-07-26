تزامنًا مع قصف مدينة إعزاز.. القوات التركية تقصف ريف حلب الشمالي والفصائل الموالية لها تستهدف سيارة لقوات النظام 

محافظة حلب: قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، تل رفعت ومنغ وعين دقنة وتنب كشتعار في ريف حلب الشمالي.

وفي سياق متصل، دمرت الفصائل الموالية لتركيا سيارة عسكري تابعة لقوات النظام على محور مارع، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية في صفوف قوات النظام.

وفي سياق ذلك، سقطت عدة قذائف مدفعية على مدينة إعزاز، مصدرها الجبهة الشمالية لحلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، أمس، اشتباكات متقطعة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين القوات الكردية من جهة، وفصائل “الجيش الوطني” من جهة أخرى، على محور حربل في ريف مدينة مارع شمالي حلب.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل الموالية لتركيا بصاروخ موجه، مقرًا للتشكيلات المنضوية تحت قيادة “قسد” على خط الساجور في ريف منبج، فيما دارت اشتباكات على جبهات أم عدسة وبصلجة و الياشلي شمال غربي مدينة منبج في ريف حلب الشرقي.