تزامنًا مع مجزرة جبل الزاوية.. هيئة تحرير الشام تحتفل بانتصار حركة طالبان وسط استياء السكان

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استياءًا كبيرًا لسكان إدلب، بعد خروج هيئة تحرير الشام وأتباعها في شوارع مدينة إدلب، فرحًا بسيطرة حركة طالبان على أفغانستان بشكل كامل.

وتجولت سيارات مزودة بمكبرات الصوت تعلو منها أصوات الأناشيد الجهادية، كما أطلق العناصر النار بالهواء ابتهاجًا لانتصار حركة طالبان.

يأتي ذلك، تزامنًا مع وقوع مجزرة في جبل الزاوية راح ضحيتها 4 أطفال من عائلة واحدة، بالإضافة لإصابة آخرين.

كما تتعرض قرى جبل الزاوية وريف إدلب لقصف مكثف بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية.

على صعيد متصل، استهدفت الطائرات الحربية الروسية بـ 18 غارة جوية مواقع ومراكز للفصائل في كل من عين شيب وقورقنيا في ريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.