تزامنًا مع مرور رتل تركي.. انفجار عبوة ناسفة في إدلب

محافظة إدلب: دوى انفجار في إدلب، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت تزامنًا مع مرور رتل عسكري للقوات التركية بالقرب من حاجز قميناس شرقي مدينة إدلب، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في الموقع.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في محافظة إدلب قد رصدوا، في 24 تموز، انتشاراً مكثفاً للقوات التركية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، في قسمه المار في الريف الإدلبي، حيث بدأت عمليات تمشيط للطريق جنوبي إدلب تحديداً، بحثاً عن ألغام وعبوات ناسفة، ولم يعلم حتى اللحظة أسباب ذلك، فيما قد يكون لتسيير القوات التركية دورية منفردة على الطريق.

وكان المرصد السوري رصد في 27 حزيران الفائت، عمليات تمشيط قامت بها القوات التركية صباح اليوم الأحد، انطلاقاً من مصيبين إلى جسر مدينة أريحا، ضمن طريق اللاذقية-حلب الدولي المعروف باتستراد “M4” في قسمه المار من الريف الإدلبي، وكان المرصد السوري رصد في 18 أيار الفائت، انتشاراً مكثفاً للقوات التركية على طول طريق اللاذقية-حلب الدولي المعروف باسم طريق “M4” تزامن ذلك مع قطعها للطريق بشكل كامل.