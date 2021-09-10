تزامنًا مع مرور رتل تركي.. انفجار عبوة ناسفة في ريف إدلب الشمالي

محافظة إدلب: انفجرت عبوة ناسفة على طريق إدلب-كفريا، تزامنًا مع مرور رتل عسكري تركي على الطريق متجهًا نحو ريف إدلب الشمالي، ولم يسفر الانفجار عن خسائر بشرية.

وتواصل القوات التركية تسيير جنود مشاة على طريق حلب-اللاذقية، إضافة إلى الطرق الفرعية في محيط النقاط العسكرية، بحثًا عن الألغام التي يحاول زرعها مجهولين لاستهداف الأرتال التركية.

وتتعرض القوات التركية لهجمات عبر عبوات ناسفة وقذائف “الآربيجي”، فضلًا عن الاستهدافات المباشرة من قبل عناصر مجهولة، فيما ركبت القوات التركية كاميرات مراقبة على طريق الـ M4 “حلب – اللاذقية” الدولي، ابتداءاً من القسم الواقع قرب مدينة أريحا جنوبي إدلب، ووصولاً إلى ناحية بداما قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.

وكان مسلحون مجهولون قد استهدفوا بقذيفة “آربيجي”، في أيار الفائت، جدار قاعدة عسكرية للقوات التركية، فجر اليوم، في بلدة بليون بجبل الزاوية جنوبي إدلب، دون وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري في 25 شباط الفائت، استهداف عربة تركية بقذيفة “آربيجي” وعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين معرة مصرين و بلدة كفريا بريف إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 10 شباط، انفجار لغم أرضي قرب مدرعة تركية، أثناء قيام ثلاث مدرعات بدورية اعتيادية على طريق الـ M4 بين منطقتي أورم الجوز وأريحا بريف إدلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، في حين تبنى تنظيم يطلق على نفسه اسم “الطليعة المجاهدة” استهداف العربة التركية من خلال نشره صور توضح لحظة انفجار اللغم قرب المدرعة التركية.