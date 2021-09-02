تزامنًا مع مرور رتل لقوات سوريا الديمقراطية.. انفجار عبوة ناسفة على طريق حقل الغاز “كونيكو” بريف دير الزور 

محافظة دير الزور: انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور رتل لقوات HAT التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، على طريق حقل الغاز “كونيكو” قرب منطقة العزبة شمال مدينة دير الزور، دون ورود معلومات عن إصابات.

وفي 29 آب الفائت، هاجمت خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” سيارة تقل عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في بلدة جديد عكيدات بريف ديرالزور الشرقي، بالأسلحة الرشاشة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر قسد وجرح آخرين بالإضافة إلى إصابة أحد عناصر الخلية التي هاجمت عناصر قسد، عقب الهجوم، استقدمت قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة وبدأت حملة بحث عن عنصر التنظيم المصاب وسط تحليق طيران التحالف فوق قرى ريف ديرالزور الشرقي.