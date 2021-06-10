تزامنًا مع مرور سيارة لـ”قوى النجدة”.. انفجار عبوة ناسفة قرب تجمع مواطنين في منبج 

محافظة حلب: انفجرت عبوة ناسفة قرب تجمع مواطنين عند جامع الفتح في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، تزامنًا مع مرور سيارة لقوى النجدة التابعة لـ”قسد”، ما أدى إلى إصابة مواطن وعنصر في قوى النجدة بجروح خطيرة.

ويأتي ذلك في ظل الانفلات الأمني ضمن مناطق قوات سوريا الديمقراطية ونشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية في المنطقة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 760 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 268 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 488 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.