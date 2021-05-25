تزامنًا مع مظاهرات درعا.. انفجارات ومحاولات اغتيال تزيد من الانفلات الأمني في المنطقة

تزامنًا مع مظاهرات درعا.. انفجارات ومحاولات اغتيال تزيد من الانفلات الأمني في المنطقة

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، عنصرين سابقين في الفصائل المعارضة بدرعا، ممن أجروا اتفاق التسوية عام 2018، وذلك في درعا البلد، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.

على صعيد متصل، أطلق مجهولين النار على مخفر شرطة بلدة الطيبة شرقي درعا، دون ورود أنباء عن إصابات.

كما أطلق مجهولون النار بشكل مكثف في بلدة عدوان غربي درعا دون معرفة الأسباب.

ودوى انفجار في بلدة النعيمة، نتيجة استهداف مقر البلدية في بلدة النعيمة بعبوة ناسفة، دون ورود تفاصيل إضافية.

يأتي ذلك بالتزامن مع المظاهرات الرافضة للانتخابات الرئاسية في محافظة درعا، حيث شهدت مدينتي درعا وطفس مظاهرات ضد النظام السوري.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1065 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 741، وهم:207 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و21 طفل، إضافة إلى 344 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 133 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و26 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 31 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.