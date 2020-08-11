تسجيل إصابة بفيروس “كورونا” في جرابلس.. وارتفاع عدد الإصابات في شمال غرب سورية إلى 47

سجلت السلطات الصحية حالة تحمل فيروس “كورونا”، في مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

كما تعافت حالة في بلدة اخترين بريف حلب.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا إلى 24.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 47 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و21 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و24 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

كما يرتفع بذلك، عدد حالات الشفاء الكلية إلى 32.