تسجيل إصابة بفيروس “كورونا” قادمة من مناطق نفوذ النظام.. وارتفاع عدد الإصابات في شمال غرب سورية إلى 46

سجلت السلطات الصحية حالة تحمل فيروس “كورونا”، قادمة من مناطق النظام السوري إلى منطقة دارة عزة، في ريف حلب الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل.

كما تعافت حالتين في مدينة “الباب” شرق حلب.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام إلى 21.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 46 وهم: طبيبان كانا مقيمان في تركيا، و21 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و23 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

كما يرتفع بذلك، عدد حالات الشفاء الكلية إلى 31.