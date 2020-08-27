تسجيل إصابتين بفيروس “كورونا” في ريف حلب.. وارتفاع عدد الإصابات في شمال غرب سورية إلى 67

سجلت السلطات الصحية حالتين تحملان فيروس “كورونا” في مدينة الباب ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 67 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و32 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و33 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، بينما ارتفعت حالات الشفاء في شمال غرب سورية إلى 52 حالة.

وكان المرصد السوري وثق، في 18 آب، أول حالة وفاة لامرأة مسنة تحمل فيروس “كورونا” في بلدة الدانا بريف إدلب.