تسجيل إصابتين بفيروس “كورونا” في مخيمات ريف حلب.. وارتفاع عدد الإصابات في شمال غرب سورية إلى 45

سجلت السلطات الصحية حالتين تحملان فيروس “كورونا” في مخيمات باب السلامة ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في ريف محافظة حلب إلى 23.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 45 وهم: طبيبان كانا مقيمان في تركيا، و20 شخصا بينهم كوادر طبية في إدلب وريفها، و23 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

كما تعافت حالتين جديدتين، وبذلك يرتفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 29.