تسجيل حالة جديدة بـ”كورونا” في ريف حلب.. وارتفاع العدد الإجمالي للمصابين في شمال غرب سورية إلى 31

سجلت السلطات الصحية في مناطق شمال غرب سورية حالة جديدة تحمل فيروس “كورونا” في ريف حلب ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في ريف محافظة حلب الخاضعة إلى 12.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 31 بينهم كوادر طبية وهم: 17 في إدلب وريفها، و12 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، تعافي من هؤلاء نحو 16 حالة.