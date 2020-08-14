تسجيل حالة جديدة مصابة بـ”كورونا” في ريف حلب.. وارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في شمال غرب سورية إلى 51

سجلت السلطات الصحية حالة جديدة تحمل فيروس “كورونا”، في بلدة صوران بريف إعزاز شمال حلب.

على صعيد متصل، شُفيت 3 حالات جديدة توزعت في بلدة الراعي بريف حلب الشمالي، وبلدة تفتناز في ريف إدلب.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 51 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و22 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و27 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

وارتفعت حالات الشفاء في شمال غرب سورية إلى 38 حالة، بينما لا تزال 13 حالة من إجمالي الإصابات يخضعون للحجر الصحي في المراكز الصحية.