 تسجيل حالة وفاة بفيروس “كورونا”.. و216 إصابة جديدة في شمال غرب سوريا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسجيل أعلى حصيلة يومية بفيروس “كورونا” ضمن مناطق شمال غرب سورية الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لتركيا في محافظتي حلب وإدلب، وذلك منذ تسجيل أول حالة في الـ9 من تموز/يوليو الفائت، حيث سجلت السلطات الصحية اليوم، 216 حالة.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 2865شخصاً، بينهم أطباء وكوادر طبية.

كما تم تسجيل 44 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة كانت تحمل الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1300.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد الوفيات بـ”كورونا” في شمال غرب سورية إلى 23 شخصاً في مناطق نفوذ “حكومة الإنقاذ” في إدلب والأرياف المتصلة معها، ومناطق “الحكومة المؤقتة” في ريف حلب الشمالي.