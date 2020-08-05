تسجيل حالتين مصابتين بـ”كورونا” في ريف إدلب.. وارتفاع العدد الإجمالي إلى 40 

أفادت مصادر طبية في ريف إدلب، بتسجيل حالتين تحملان فيروس “كورونا” في ريف إدلب، إحداهما في بلدة سرمدا والأخرى في تفتناز ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في ريف محافظة إدلب إلى 19.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 40 بينهم طبيبان كانا مقيمان في تركيا، و19 شخصا بينهم كوادر طبية في إدلب وريفها، و19 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

كما تعافت حالة جديدة، وبذلك يرتفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 24